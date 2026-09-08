LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 9 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 9 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La educación española suspende: los alumnos con peor nivel en 20 años
La flamante marquesina no protege de la lluvia
El Real Madrid solventa con apuros su estreno en Europa (2-1)
El curso arranca en Ourense con menos escolares que nunca, más profesores y plazas sin cubrir
Un policía local de prácticas en Ourense fue detenido por golpear a su novia en Cangas
El Supremo paraliza el voto a los nacionalizados con la “ley de nietos”
Condenada a 20 meses de cárcel una ourensana por pegar botellazos a su esposo
El Concello anula la adjudicación del bus a Gavilanes y volverá a valorar las ofertas
Un informe desvela que los televisores LG graban las voces estando apagados
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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 9 de septiembre
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