La portada de La Región de este miércoles, 9 de septiembre

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La portada de hoy | La Región

La educación española suspende: los alumnos con peor nivel en 20 años

La flamante marquesina no protege de la lluvia

El Real Madrid solventa con apuros su estreno en Europa (2-1)

El curso arranca en Ourense con menos escolares que nunca, más profesores y plazas sin cubrir

Un policía local de prácticas en Ourense fue detenido por golpear a su novia en Cangas

El Supremo paraliza el voto a los nacionalizados con la “ley de nietos”

Condenada a 20 meses de cárcel una ourensana por pegar botellazos a su esposo

El Concello anula la adjudicación del bus a Gavilanes y volverá a valorar las ofertas

Un informe desvela que los televisores LG graban las voces estando apagados