Los culpables de todo

Los culpables de sus vergüenzas, según Sánchez, son todos los demás, menos él. Aquí van varios ejemplos del escaqueo gubernamental descargando su propia responsabilidad en otros dentro del inmenso paisaje de fango, cloaca e inverosímiles teorías paranoicas de la conspiración. A Pedro Pinocho no le dio el relato para culpar de la pandemia a la oposición, Trump y la internacional de ultraderecha, pero tras desenterrar a Franco y convertirlo en un espectáculo televisivo con helicóptero y todo, encontró en la cogobernanza la manera de responsabilizar a las autonomías de su mala gestión, sobre todo a Ayuso por las residencias, como si su mando único y su entonces vicepresidente Pablo Iglesias fueran ajenos al covid. Aún hoy no se conoce el número real de muertos.

En todos los sucedidos de implicación pública como incendios, inundaciones, accidentes, volcanes o invasiones fronterizas, Pedro el inventor siempre encuentra la manera de rehuir su parte de culpa con ayudas que no paga para endosarle a los demás su impericia, cobardía y falta de empatía, lo que le convierte en un presidente acusado de autoritario, soberbio y victimista. En el caso de su huida de Paiporta, “si quieren ayuda que la pidan”, se negó a declarar la emergencia nacional para evitar la responsabilidad de la gestión y culpar a Mazón de las muertes, que dimitió por no estar a la altura mientras el Gobierno se lavó las manos. Con el accidente de Adamuz, se supo desde el principio que la falta de mantenimiento y la rotura de la soldadura fue la causante del accidente mortal, aunque su ministro tuitero aún no ha dimitido ni ha sido cesado por mentir. Con el buen ejemplo que ejerce Pedro, sus ministros tienen una gran facilidad para la “inventada”, como es el caso de Marlaska con el salto mortal de la valla de Melilla, las narcolanchas asesinas de guardias civiles o el asalto reciente a Ceuta aún no resuelto que implica una violación de la soberanía y de la integridad territorial de España sin precedentes. Los culpables de todo, en el caso de la invasión de Ceuta, fueron las mafias, Israel, Rusia, el CNI, la Policía o la Guardia Civil por no avisar cuando sí lo hicieron, pero en modo alguno el presidente de vacaciones o Marruecos, lo cual está más que demostrado según auto de la juez Tardón.

Con la corrupción, Pedro el pícaro se ha superado a sí mismo calificando de bulos los sumarios ahora conocidos y culpando a la prensa, los jueces y la UCO de evidencias, imputaciones y condenas

Y qué decir de su empeño en librar con indultos y amnistías a los golpistas condenados del “procés” hasta el punto que pagar el chantaje de su investidura con cesiones impensables financiadas con el dinero de todos los españoles. La culpa fue del PP, la justicia y las fuerzas de seguridad por no permitir un referéndum ilegal y una declaración de independencia inconstitucional. Claro que, con la corrupción, Pedro el pícaro se ha superado a sí mismo calificando de bulos los sumarios ahora conocidos y culpando a la prensa, los jueces y la UCO de evidencias, imputaciones y condenas. Semejante falsedad con Ábalos y Koldo en la cárcel, la familia cercana investigada y condenada y lo que queda por venir, incluida la encarnación moral del presunto mal en que ha derivado Zapatero, está a punto de enterrar el mito del sanchismo.