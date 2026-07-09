La portada de La Región de este viernes, 10 de julio.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 10 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes, 10 de julio. | La Región

Segundo día de caos en el AVE: 28 horas para llegar de Vigo a Alicante

Los bomberos tienen que ir al rescate de dos mujeres en los pilares del puente romano

El juez Piña procesa al BBVA por pagar espionajes al comisario Villarejo

Estafan a un vecino de Cortegada simulando que han raptado a un amigo

Trump cambia en 24 horas del insulto al elogio a España: “Fue muy generosa”

Reabre al tráfico el viaducto de la AG-53 en el Barbantiño tras la prueba de carga

Siete de cada diez alumnos aprueban la repesca del acceso a la universidad

La UCO implica al ex jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en la trama Leire

Inauguración en Verín | Monterrei pone en marcha su bodega número treinta

España y Bélgica juegan hoy por una semifinal en la que ya esperan Francia y Mbappé

La Revista “Muiños”, la música como aventura vital