LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 10 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 10 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Segundo día de caos en el AVE: 28 horas para llegar de Vigo a Alicante
Los bomberos tienen que ir al rescate de dos mujeres en los pilares del puente romano
El juez Piña procesa al BBVA por pagar espionajes al comisario Villarejo
Estafan a un vecino de Cortegada simulando que han raptado a un amigo
Trump cambia en 24 horas del insulto al elogio a España: “Fue muy generosa”
Reabre al tráfico el viaducto de la AG-53 en el Barbantiño tras la prueba de carga
Siete de cada diez alumnos aprueban la repesca del acceso a la universidad
La UCO implica al ex jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en la trama Leire
Inauguración en Verín | Monterrei pone en marcha su bodega número treinta
España y Bélgica juegan hoy por una semifinal en la que ya esperan Francia y Mbappé
La Revista “Muiños”, la música como aventura vital
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