La portada de La Región de este viernes, 13 de marzo

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 13 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La factura de los temporales: 16 millones de euros en daños en 60 concellos

La morosidad de Jácome en el Concello espanta a las constructoras

Las listas de espera de sanidad bajan en Ourense aunque crecen en Galicia

Futuros pastores realizarán prácticas en Vilar de Barrio, Cualedro y Vilariño

El Estado recupera el pazo de Meirás, pero indemnizará a la familia Franco

Heredan por orden judicial deudas por casi 20.000 euros de hace hasta 30 años

Persiguiendo al mosquito tigre

Emilia Landaluce: “Si no pagas por la verdad, es muy difícil publicarla”

La Revista | Ledicia Costas, reinventora de literatura infantil