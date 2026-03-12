LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 13 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 13 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La factura de los temporales: 16 millones de euros en daños en 60 concellos
La morosidad de Jácome en el Concello espanta a las constructoras
Las listas de espera de sanidad bajan en Ourense aunque crecen en Galicia
Futuros pastores realizarán prácticas en Vilar de Barrio, Cualedro y Vilariño
El Estado recupera el pazo de Meirás, pero indemnizará a la familia Franco
Heredan por orden judicial deudas por casi 20.000 euros de hace hasta 30 años
Persiguiendo al mosquito tigre
Emilia Landaluce: “Si no pagas por la verdad, es muy difícil publicarla”
La Revista | Ledicia Costas, reinventora de literatura infantil
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 13 de marzo
PRODUCTOS ESTRELLA
Los reyes de la huerta ourensana: los cultivos más sembrados
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Jueves, 12 de marzo
POLÍGONO DE MARIÑAMANSA
Menor urge una asamblea para crear un parking disuasorio
Lo último
PENSAR POR PENSAR
Dos homes convertidos en cans
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 13 de marzo
SOLICITA UN ENCUENTRO
Rueda urge a coordinar la respuesta a la guerra