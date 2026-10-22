La portada de La Región de este viernes, 23 de octubre

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 23 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy | La Región

Afectados por la “ley de nietos” ven imposible conseguir documentos

Feijóo busca el apoyo de las dos alas del PP, con Álvarez de Toledo y Sémper

Felipe González desafía a Sánchez: “Votaré en blanco”

La muerte de un motorista eleva a 11 este año las víctimas de tráfico en Ourense

La ciencia descubre enzimas que pueden mejorar la leche en el agua de As Burgas

Onoterapia, los abrazos que sanan

La Policía localiza a 74 migrantes hacinados en un piso patera de Ceuta

Macron prohíbe en Francia todas las manifestaciones no sindicales

Un francés, víctima del virus shamonda, que hasta ahora no infectaba humanos

Foro La Región | José Luis Castro: “Tenemos un problema serio con el yihadismo en España”

La Revista | Diego Conde, pasión por la veterinaria