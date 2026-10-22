LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 23 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 23 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Afectados por la “ley de nietos” ven imposible conseguir documentos
Feijóo busca el apoyo de las dos alas del PP, con Álvarez de Toledo y Sémper
Felipe González desafía a Sánchez: “Votaré en blanco”
La muerte de un motorista eleva a 11 este año las víctimas de tráfico en Ourense
La ciencia descubre enzimas que pueden mejorar la leche en el agua de As Burgas
Onoterapia, los abrazos que sanan
La Policía localiza a 74 migrantes hacinados en un piso patera de Ceuta
Macron prohíbe en Francia todas las manifestaciones no sindicales
Un francés, víctima del virus shamonda, que hasta ahora no infectaba humanos
Foro La Región | José Luis Castro: “Tenemos un problema serio con el yihadismo en España”
La Revista | Diego Conde, pasión por la veterinaria
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Los embalses ourensanos reducen sus reservas al 58%
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