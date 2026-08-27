La portada de La Región de este viernes, 28 de agosto

La portada de La Región de este viernes.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 28 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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La pesadilla regresa a Viana con las lluvias

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Los radares fijos de la ciudad multan de forma rotatoria y solo uno por semana

La Policía Nacional, obligada a pagar la ropa de calle a 100 agentes de paisano

El pago de Meta por dañar la salud de los niños mete presión al resto de redes sociales

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La Revista | José Antonio Sobrino, el ourensano que vigila el clima