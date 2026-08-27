Así serán las nuevas redes sociales de Meta para los menores

Meta aceptó en un tribunal federal de Oakland (EEUU) un acuerdo judicial de alcance histórico tras años de demandas que acusaban a Facebook, Instagram y otras plataformas de causar daños psicológicos y adicción en millones de menores. El pacto, que incluye un desembolso multimillonario, obliga a la compañía de Mark Zuckerberg a transformar de manera profunda el funcionamiento de sus redes sociales. A partir de ahora, Meta deberá aplicar un conjunto de medidas estrictas destinadas a reducir el impacto negativo que sus servicios tienen sobre niños y adolescentes.

Límites de tiempo de uso. Se establecerá un límite diario de uso para menores, activado por defecto y no modificable por adolescentes, para reducir la exposición a contenidos nocivos.

Bloqueo nocturno. La compañía impedirá acceder a Facebook e Instagram de madrugada para proteger el sueño, reducir la ansiedad y evitar el aislamiento nocturno. Solo los padres podrán autorizar la desactivación de esta medida.

Avisos en horario escolar. Meta silenciará las notificaciones durante las clases. Los jóvenes dejarán de recibir avisos de mensajes o reacciones para concentrarse en sus estudios sin distracciones digitales ni la presión de responder.

Verificación de edad. Se implantarán sistemas precisos para determinar la edad real, detectando especialmente a menores de trece años. Esto incluirá controles estrictos para evitar el acceso sin supervisión y limitar el uso de datos personales.

Control parental. Los padres dispondrán de herramientas para consultar el tiempo de uso, ajustar límites y activar el bloqueo nocturno. También podrán restringir la mensajería y recibir informes periódicos para supervisar la actividad digital familiar.

Reducción de interacciones. Se ocultará el número de “me gusta” e interacciones. Esta medida busca reducir la comparación constante, la ansiedad por validación externa y la competencia por popularidad, centrando la experiencia en el contenido.

Limitación de filtros. Se restringirán los filtros visuales que alteran la apariencia física, como los que simulan cirugías estéticas. Además, se reforzará el control sobre contenidos relacionados con autolesiones, violencia o trastornos alimentarios.

Avisos de uso prolongado. Las plataformas emitirán recordatorios periódicos invitando a hacer pausas o cambiar de actividad. Estos avisos buscan romper la dinámica compulsiva e introducir momentos de reflexión para lograr un uso más saludable.

Feed no personalizado. Se ofrecerá la opción de usar un feed no basado en recomendaciones. El contenido se mostrará de forma más simple, reduciendo la influencia de los sistemas diseñados para retener la atención.

Auditoría independiente. Un auditor externo verificará el cumplimiento de las medidas con acceso a datos y personal. Estas obligaciones se mantendrán durante una década, bajo la amenaza de sanciones judiciales en caso de incumplimiento.

Extensión del modelo a otras plataformas. Si redes como TikTok o YouTube no aceptan pactos similares, las medidas se endurecerán. Este acuerdo servirá como plantilla para evitar que los menores escapen a los límites cambiando de aplicación.

Programas de salud mental y educación. Parte del dinero del acuerdo financiará apoyo psicológico y educación sobre uso digital. Los estados gestionarán servicios de atención y campañas escolares para reparar daños y prevenir futuros problemas de salud mental.

Este histórico acuerdo marca un punto de inflexión en la regulación digital. La combinación de límites técnicos, supervisión familiar y responsabilidad empresarial abre la puerta a una convivencia más sana y segura en el entorno de las redes.

Youtube y TikTok, también deberán aplicar medidas de seguridad y control

Meta pagará, luego del acuerdo con la fiscalía, 15.400 millones de euros distribuidos en cuotas anuales durante diez años. El 70% de esta cifra, equivalente a 11.000 millones, se entregará a los estados participantes para financiar e impulsar iniciativas orientadas a la seguridad juvenil.

El 30% restante, que asciende a 4.550 millones de euros, estará sujeto a condiciones específicas para las plataformas digitales. En concreto, se vinculará a la participación activa de YouTube y TikTok en la implementación de medidas efectivas que limiten el tiempo de uso por parte de los menores. Asimismo, requerirá que ambas compañías aporten de manera conjunta una cantidad equivalente a dicho importe.

Con esta medida se busca que las grandes empresas tecnológicas garanticen un entorno digital más seguro.

Amnistía Internacional pide a todas las redes sociales cambiar su modo de operar

La organización Amnistía Internacional celebró el acuerdo al que llegó Meta para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales y por el que se compromete a pagar uno 15.400 millones de euros. “Este acuerdo representa un punto de inflexión no solo para Meta, sino para el conjunto de las redes sociales. Las plataformas de redes sociales deben cambiar ahora su modo de operar y corregir sus funciones perjudiciales para proteger a niños, niñas y jóvenes”, manifestó en un comunicado el subdirector de Investigación de Amnistía Internacional EEUU, Justin Mazzola.

La compañía tecnológica se comprometió, además, a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria. Sin embargo, estas modificaciones son insuficientes para Amnistía Internacional, pues no “llegan a garantizar una plataforma totalmente segura y respetuosa con los derechos”.

“Por ejemplo, los “feeds” hiperpersonalizados, que las investigaciones de Amnistía demostraron que pueden ser extremadamente perjudiciales para los menores, seguirán activados por defecto”, lamenta la entidad. El acuerdo fue alcanzado entre Meta y 52 fiscales generales de EEUU cuando la compañía afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.

“La seguridad infantil debe estar integrada en las plataformas desde su concepción, no añadida como un parche posterior una vez que se identifican los daños. Este acuerdo envía un mensaje claro de que las empresas de redes sociales no pueden ignorar el bienestar y los derechos de la infancia, y que los cambios de diseño son la solución necesaria”, declaró Amnistía Internacional.