"Portas de Galicia V" llega a Viana, Vilariño y A Gudiña

Los Concellos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso y A Gudiña presentaron oficialmente el Obradoiro de Emprego “Portas de Galicia V”, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante un programa de formación dual que combina especialidades de albañilería y trabajos forestales.

El acto de presentación tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Viana do Bolo y contó con la participación de los alcaldes de los tres municipios promotores: Germán García-Ávila, alcalde de Viana do Bolo; Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño de Conso; y Néstor Ogando, alcalde de A Gudiña, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para generar oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo del territorio.

Los obradoiros de empleo son programas mixtos de formación y empleo dirigidos a personas desempleadas, cuyo objetivo es mejorar su cualificación profesional y facilitar su inserción en el mercado laboral. Para ello, combinan la formación teórica con la realización de un trabajo efectivo en obras o servicios de utilidad pública, permitiendo a los participantes adquirir experiencia profesional mientras completan su proceso formativo.

Forestal y albañilería En el caso del Obradoiro de Emprego “Portas de Galicia V”, los alumnos-trabajadores recibirán formación especializada en las áreas de albañilería y trabajos forestales, dos sectores con una elevada demanda de profesionales en el medio rural y con importantes oportunidades de inserción laboral para la población de la comarca de Conso-Frieiras.