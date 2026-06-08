La Xunta impulsa la mejora de la OU-533 entre A Gudiña y Viana do Bolo

La Xunta de Galicia ha acordado someter a información pública el proyecto de trazado para el acondicionamiento de la carretera OU-533 entre A Gudiña y Viana do Bolo, una actuación que supondrá una inversión de casi 15,6 millones de euros y que busca mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en este eje del sur de la provincia de Ourense.

El tramo afectado, de algo más de 15 kilómetros, es actualmente una vía con dificultades para los adelantamientos, por lo que la intervención prevé una actuación integral con mejoras de trazado, nuevos carriles de adelantamiento, renovación del firme y mejoras en intersecciones.

Más seguridad y mejores adelantamientos

El proyecto contempla la creación de carriles adicionales que permitirán aumentar de forma notable las zonas habilitadas para adelantamientos, pasando de menos de un kilómetro actual a más de seis kilómetros en total en ambos sentidos.

Además, se mejorarán ocho intersecciones mediante la incorporación de carriles centrales de espera, y en siete de ellas se facilitará también el cambio de sentido con mayor seguridad. A esto se suman actuaciones en otras 17 intersecciones de caminos secundarios.

Entre las principales mejoras destaca también la rectificación del trazado entre los puntos 5+000 y 7+100, que eliminará varias curvas de radio reducido y reducirá el recorrido en más de 700 metros.

Renovación completa del firme

La actuación incluye asimismo la renovación integral del pavimento en todo el tramo, junto con la reposición de señalización, balizamiento y elementos de seguridad vial, adaptándolos a la nueva configuración de la vía.

El proyecto se someterá a información pública en los próximos días durante un plazo de un mes. Posteriormente, la Xunta prevé aprobar de forma definitiva el trazado a finales de 2026, paso previo a la licitación del proyecto constructivo.

La intervención prevé la expropiación de 189 parcelas, la mayoría en el municipio de Viana do Bolo.