Pozas de Vilameá, un baño entre molinos: a solo 1 hora de Ourense

Las Pozas de Vilameá, situadas en el municipio de Lobios, son uno de los lugares más atractivos del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés para disfrutar de un baño en plena naturaleza. Formadas por el río Vilameá, estas piscinas naturales destacan por la transparencia de sus aguas, el entorno boscoso que las rodea y la tranquilidad que se respira en uno de los espacios protegidos más valiosos de Galicia.

Las pozas forman parte de la conocida Ruta del Río Vilameá, un sencillo recorrido circular de aproximadamente 1,7 kilómetros y unos 45 minutos de duración, apto para prácticamente todos los públicos. El sendero discurre por ambas orillas del río y permite descubrir algunos de los paisajes más representativos del Xurés, entre bosques de ribera, pequeñas cascadas y remansos donde refrescarse durante el verano.

Uno de los principales atractivos del itinerario son los doce molinos tradicionales que se conservan a lo largo del recorrido, varios de ellos restaurados, testimonio de la importancia que tuvo el río para la vida cotidiana de la comarca. A mitad de la ruta también es posible realizar un pequeño desvío hasta una antigua alvariza, una construcción de piedra utilizada tradicionalmente para proteger las colmenas de los ataques de los animales salvajes.

Las aguas cristalinas del río convierten las Pozas de Vilameá en uno de los mejores lugares del interior de Ourense para combatir el calor. Sus pequeñas piscinas naturales invitan al baño y al descanso entre la naturaleza.

¿Cómo llegar?

Las Pozas de Vilameá, ubicadas en el municipio de Lobios, están a unos 69 km de distancia del centro de Ourense. En coche, el trayecto dura 1 hora y 2 minutos circulando principalmente por la autovía AG-31 y la carretera OU-540.