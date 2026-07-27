A Acearrica, en el corazón de Allariz: a solo 20 minutos de Ourense para bañarse este verano

La zona de baño de A Acearrica, en el río Arnoia a su paso por Allariz.

La playa fluvial de Acearrica, situada a orillas del río Arnoia, es uno de los espacios naturales más frecuentados de Allariz durante la época estival. Rodeada de amplias zonas verdes y ubicada a escasos minutos del casco histórico, ofrece un entorno perfecto para disfrutar de un baño, descansar bajo la sombra de los árboles o pasar un día al aire libre en familia o con amigos.

Este enclave forma parte de una amplia área recreativa acondicionada para el ocio y el descanso, con extensas praderas de césped que invitan a relajarse junto al río. Su ambiente tranquilo y su proximidad al núcleo urbano la convierten en una de las mejores alternativas para refrescarse en el interior de la provincia de Ourense sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Acearrica se integra en el paseo fluvial del Arnoia, uno de los principales atractivos de Allariz. A lo largo de este recorrido hay jardines, parques, embarcaderos y antiguos edificios que recuerdan la importancia que tuvo el río en el desarrollo económico e industrial de la villa. Entre ellos destacan la antigua Fábrica de Curtidos de la familia Nogueiras, el Muíño do Buraco o el Museo do Tecido, espacios que forman parte del Parque Etnográfico do Arnoia y permiten combinar naturaleza, patrimonio e historia en una misma visita.

Aunque la autorización oficial para el baño está pendiente de evaluación, la playa fluvial continúa siendo uno de los rincones favoritos de vecinos y visitantes. Acearrica es un lugar imprescindible para quienes van a visitar Allariz.

¿Cómo llegar?

El centro de Ourense se encuentra a unos 23 kilómetros de la Playa Fluvial de Acearrica (o Complejo Recreativo Acearrica) en Allariz. En coche, el trayecto dura 20 minutos tomando la autovía A-52 en dirección sur (salida 211).