El PP pide ejecutar "con urgencia" la A-56 entre Ourense y Lugo

El Senado debatirá este lunes una moción presentada por senadores del PP de Lugo para reclamar al Gobierno la ejecución de la autovía A-56 entre Lugo y Ourense y la mejora integral de la carretera N-540. La iniciativa será defendida por José Manuel Balseiro en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta.

La propuesta, impulsada también por los senadores José Manuel Barreiro y Juan Serrano, insta al Ejecutivo a retomar el desarrollo de la autovía A-56, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la conexión entre las provincias de Lugo y Ourense. Según el PP, el proyecto lleva años sin avances significativos y actualmente solo cuenta con un tramo en servicio heredado de anteriores gobiernos.

Balseiro ha mostrado sus dudas sobre el compromiso del Gobierno con esta infraestructura, al señalar que en algunas respuestas oficiales se condiciona su ejecución a la realización de nuevos estudios o se plantea como un simple corredor viario, lo que, a su juicio, rebajaría su capacidad.

Además, los populares advierten del deterioro de la N-540, que actúa como itinerario alternativo entre ambas ciudades. Según denuncian, el estado del firme presenta numerosos baches y tramos deteriorados que han provocado quejas de conductores e incluso accidentes. En las últimas semanas, se han producido movilizaciones para reclamar mejoras en esta carretera.

La moción plantea tres demandas principales, siendo ellas mantener el proyecto de la A-56 como autovía de altas prestaciones, presentar en el plazo de un mes un cronograma detallado con los trámites y plazos de ejecución de los tramos pendientes, y completar en un máximo de seis meses la rehabilitación integral de la N-540. El PP insiste en que ambas actuaciones son esenciales para mejorar la seguridad vial y la vertebración territorial entre Lugo y Ourense.