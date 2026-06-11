El PP pide medidas ante la okupación de inmuebles en Ourense

Los senadores del Partido Popular de Ourense han exigido al Gobierno central que endurezca las medidas contra la okupación en Ourense a través de “unha maior coordinación entre a Subdelegación do Goberno, a Policía Nacional, a Garda Civil, a Policía Local, os xulgados e as administracións competentes”, que permita “mellorar a prevención e garantir unha actuación máis eficaz ante ocupacións ilegais ou usurpacións”.

Os veciños de Ourense non poden seguir esperando mentres aumentan a preocupación, a degradación da contorna urbanas e os riscos para a seguridade"

“Os veciños de Ourense non poden seguir esperando mentres aumentan a preocupación, a degradación da contorna urbana e os riscos para a seguridade”, afirmaban desde la bancada popular, criticando el “abandono” del Gobierno central “na adopción de medidas e responder con rapidez cando se producen ”, al tiempo que mostraban su solidaridad “coa crecente preocupación veciñal”.

Por la vía de emergencia

Respecto al último episodio relacionado con la okupación en la ciudad, un incendio que consumió dos plantas de un edificio en la calle Vicente Risco, se espera que el gobierno municipal declare, en la junta de Gobierno de hoy jueves 11 de junio, la emergencia en la tramitación de obras ante “a situación de ruina inminente” del inmueble y su adjudicación para la empresa Vaexde.

Una decisión que se toma sin consenso con el propietario del edificio, quien ha tenido que pedir vía registro municipal los mismos informes técnicos que avalan esta decisión, y que no ha recibido del Concello.