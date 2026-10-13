Hacer prácticas en las autoescuelas de Ourense se demora hasta cuatro meses

Las autoescuelas ourensanas se enfrentan durante estos meses a una mayor presión para organizar las clases prácticas de conducir, con demoras que en algunos casos pueden alcanzar los cuatro meses. La situación coincide con una falta de profesores y con el mayor volumen de alumnos recién aprobados -al presentarse más durante los meses de verano- que buscan comenzar la formación al volante.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas de Ourense descartan que la lista de espera afecte a todas las autoesculeas. Su presidente Luis Novoa, explica que una de las principales dificultades es la concentración de la demanda en determinadas franjas horarias, especialmente a última hora de la tarde, cuando los estudiantes y trabajadores disponen de más tiempo. A esta circunstancia se suma la escasez de docentes, agravada por las jubilaciones y la dificultad para incorporar nuevos profesionales.

El responsable del sector apunta también a un incremento de aspirantes al examen teórico durante los meses previos a octubre, ante las expectativas de cambios en las pruebas. Aunque las modificaciones finalmente no fueron tan importantes como se había llegado a pensar, muchos alumnos decidieron examinarse antes. “Se genera una especie de bolsa, mucha gente aprueba el teórico en un periodo relativamente corto y después pasa a demandar clases prácticas. Por eso puede haber momentos de mayor presión, pero no responde a una lista de espera estructural”, explicó Novoa.

Se espera que esta saturación mejore a partir del próximo año. La formación de profesores de Movilidad Segura y Sostenible que se imparte en el CIFP Portovello dura dos años (este año no hubo graduación), finalizando la siguiente promoción en el 2027. Además, la asociación ya ha impulsado una nueva formación con el apoyo de la Diputación de Ourense para facilitar la incorporación de profesionales, mientras otro curso ha comenzado en el propio centro educativo.

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Pese a las dificultades puntuales, Novoa destaca que existe una situación más favorable que otras provincias. “En Ourense, una vez que el alumno está preparado, puede presentarse a examen con normalidad”, señaló.