Preocupación por tres incendios forestales simultáneos entre Xunqueira de Ambía y Baños de Molgas

Imagen de los incendios en Baños de Molgas (izquierda) y Xunqueira de Ambía (derecha)

Un total de tres incendios forestales simultáneos originados pasadas las 13:00 horas de hoy afectan a los municipios ourensanos de Baños de Molgas y Xunqueira de Ambía. Los focos se localizan Salgueiros perteneciente al Concello de Xunqueira de Ambía y la parroquia de Betán en Baños de Molgas, sumando otro frente en Sanguiñedo y un tercer punto muy próximo a los anteriores.

El avance del fuego genera especial preocupación en la ladera de Salgueiros al dirigirse directamente hacia el Monte do Cobreiro.

Los equipos de emergencias han movilizado un operativo compuesto por siete aviones para sofocar las columnas de humo, participando en las labores aéreas de extinción dos aeronaves con base en Doade, tres procedentes de Támega y dos despachadas desde la base Antela, además de solicitar medios terrestres.