La presión hospitalaria por gripe baja levemente en Ourense

El área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras mantiene una incidencia elevada de gripe, aunque los últimos datos apuntan a una mejor evolución de la presión hospitalaria.

En el ámbito hospitalario, Ourense deja de liderar los ingresos, con con una tasa de 22,6 por 100.000 habitantes, dos puntos menos que la semana anterior. Aun así sigue siendo una cifra elevada. Por otro lado, la tasa de consultas en Atención Primaria por gripe se situó en 84,7 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Galicia, un dato que ha supuesto un aumento respecto a los últimos datos. Además, la positividad alcanza el 27,9 %, confirmando que el virus sigue circulando de forma llamativa a pesar de que la presión hospitalaria disminuya.