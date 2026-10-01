El primer café | Jueves, 1 de octubre

El Sergas publica las cifras de las listas de espera correspondientes al primer semestre del año. A pesar de la prolongada huelga médica, las listas de espera para una primera consulta bajan 14 días, hasta situarse en 52. Los resultados del Área Sanitaria de Ourense son especialmente positivos, ya que es la que registra menos días de espera de media de toda Galicia.

Hoy conocemos la experiencia de la propietaria del piso siniestrado en Barbadás, que relata cómo sucedieron los hechos y cómo afrontará ahora su vida.

En el apartado judicial, el acusado de quedarse con la herencia de una mujer se defiende y asegura que era su cuidador. En la ciudad, hasta 4.600 alquileres podrán beneficiarse del Decreto Maricarmen.

Mientras, la Zona de Bajas Emisiones está preparada para su posible entrada en vigor desde el mes de octubre, aunque el Concello todavía no se ha pronunciado. En las páginas del Ourense Film Festival podrán disfrutar de una entrevista al director y guionista de animación 3D Enrique Gato, como previa al Foro La Región que protagonizará mañana junto a Chelo Loureiro.

En la sección de provincia, nuevos vecinos procedentes de otros países se apuntan a las clases gratuitas de gallego que ofrece el Concello de Celanova. Personas procedentes de Venezuela, Brasil o Chile que deciden aprender gallego para ayudar a sus hijos en el colegio, entenderse con los vecinos de la villa o, simplemente, por afán de conocimiento.