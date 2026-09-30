La espera media para operarse en Galicia se dispara a casi tres meses, apenas diez días menos que en pandemia

La espera media por una intervención quirúrgica en Galicia se ha disparado en el primer semestre de este año tanto en relación con el mismo periodo de 2025, como en el semestre previo. Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, para una operación hay que esperar un promedio de 89,5 días (casi tres meses), 20,2 días más que hace un año y apenas diez días menos de la demora registrada en lo peor de la pandemia —el primer semestre de 2020 (100,8 días)—.

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En una comparecencia con otros responsables del Sergas, el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha admitido sin paliativos que los datos son desfavorables: no solo crece la espera media quirúrgica, sino también las demoras para una consulta hospitalaria (se sitúa en 69,8 días, 12,5 más que en junio de 2025) y para pruebas diagnósticas (16,4 días más que en el mismo periodo que el año anterior).

Impacto de la huelga médica y aviso ante la convocatoria de octubre

El conselleiro ha apuntado al Gobierno central y a la huelga por el Estatuto Marco como principal causa de esta evolución. "Estamos ante un balance con 25 jornadas de huelga médica contra el Estatuto Marco en seis semanas diferentes", ha argumentado, antes de advertir que el "impacto" es equivalente a "más de un mes de trabajo ordinario" y se traduce en unos 215.000 actos sanitarios suspendidos, que, si se suman a los que dejaron de realizarse por los paros previos de diciembre de 2025, se elevarían a 280.000.

Por ello, ha incidido en que le resulta "incomprensible" la "negativa" del Gobierno central a establecer "un diálogo serio" con los sindicatos médicos para tratar de revertir la situación. Los efectos son "dramáticos", ha dicho, para agregar que, si se ratifica la huelga indefinida que está prevista para octubre, habrá "consecuencias terribles".

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Por el momento, ha defendido que se "rompe" una tendencia "positiva" que "se venía produciendo de forma sostenible", pero ha reivindicado la "mejor" postura de Galicia en relación al conjunto del Estado y del resto de comunidades. También ha defendido que se ha demostrado la "capacidad" del sistema para "responder" a las coyunturas de carácter prioritario y urgente.