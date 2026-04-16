El primer café | Jueves, 16 de abril

La regularización del Gobierno de medio millón de inmigrantes tendría una repercusión estimada en Ourense de en torno a 4.000 personas. Un dato que coincide con un nuevo incremento de la afiliación extranjera en la provincia, alcanzando las 10.425 personas y suponiendo cerca del 10% de la fuerza de trabajo ourensana. Hostelería e industria son sus nichos laborales.

Del apartado juicial, el pleno del Concello es quien tiene potestad para reclamar a Jácome sus cobros presuntamente indebidos, que rondarían el medio millón de euros. Además, una mujer se sentó en el banquillo de los acusados por tener a una pitonisa, con quien mantenía una relación de amistad, limpiándole la casa amparándose en una falsa orden judicial.

En otro orden de cosas, la falta de profesorado deja sin clases a docenas de alumnos de la escuela municipal de música por la falta de resolución del Concello para cubrir las bajas de docentes. A pesar de que las familias siguen pagando sus cuotas, las clases de batería, Lenguaje musical o Música y Movimiento, se mantienen inactivas.

De cara a la provincia, la diputación apuesta por la creación de cortafuegos productivos para frenar la proliferación de incendios.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al Obradoiro, próximo rival de Club Ourense Baloncesto; además de realizar un profundo análisis de los equipos ourensanos de Preferente.