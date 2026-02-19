El primer café | Jueves, 19 de febrero

Nuevo susto ferroviario en Ourense. Los viajeros procedente de la estación de O Barco con destino a Ourense tuvieron que ser rescatados a través del monte tras quedarse varados a la altura de Montefurado. Son ya varios incidentes los registrados en la conexión hacia Bilbao y Barcelona, donde la falta de mantenimiento ha dejado descarrilamientos, averías y rescates.

Del apartado judicial, declaran despido procedente para un piloto de helicóptero del 061 con base en Piñor, quien el año pasado realizó un vuelo plagado de irregularidades que culminaron con un aterrizaje en un campo donde pastaban vacas situado en Ramirás, provocando un ataque de pánico a una de las sanitarias que viajaba en la aeronave.

En otro orden de cosas, los universitarios del campus de Ourense dispondrán de terapia psicológica gratuita si presentan trastornos relacionados con su actividad académica.

De cara a la provincia, el juzgado archiva la causa abierta contra la explotación minera de Penouta, y allana el camino para que sus nuevos propietarios, los australianos Energy Transition Minerals, puedan reactivar la explotación de tantalio.

En cuanto a la información deportiva, nos centramos hoy en el fútbol provincial, recibiendo en nuestras páginas a David Vieira, integrante del Cented; y a Aitor Neira, entrenado del Sporting Carballiño, considerado el equipo revelación en Primera Futgal.

Respecto al tiempo, continuaremos bajo la influencia de Pedro, que mantiene un aviso amarillo por nieve en la montaña de Ourense, además de generar fuertes rachas de viento. Cabeza de Manzaneda registraba una mínima de 1,4 grados bajo cero, la más baja de Galicia, y no se prevé que las máximas superen los 12.