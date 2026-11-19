Los nacimientos en Ourense tocan fondo. La provincia registra la tercera mayor caída con respecto al año pasado, solo superada por Pontevedra y Zamora.

Por otra parte, las lluvias han afectado positivamente a los embalses, que recuperan un volumen óptimo. Se prevé que las precipitaciones se intensifiquen a partir del viernes.

En el apartado judicial, continúa el juicio por apuñalamiento en Vinos. Las versiones contradictorias entre los testigos parecen haber abierto más interrogantes de los que han conseguido cerrar.

Mientras, los ecovigilantes de Franciscanas regresaron un año más a Montealegre para limpiar la zona de los residuos que dejó el Magosto.

En el apartado político, Sánchez confía en una mayoría progresista pese a las encuestas: “Me han dado por jubilado y aquí sigo cotizando”, afirmó el presidente socialista.

Por su parte, Feijóo defiende poder pactar con Vox y rechaza lecciones de Sánchez: “No pactaré con quien pida excarcelar etarras”, argumentó.

En las páginas de provincia, Castro Caldelas celebró su última feria ganadera de este año. La jornada estuvo marcada por una bajada en los precios.

Mientras, en Valdeorras, la Asociación de Profesionales Ambientales Galicia Ambiental propone la colocación de barreras para frenar los arrastres.

Y en Galicia, amenazas de bomba obligan al desalojo de varios colegios de la comunidad.

Para terminar, en deportes, el COB se ha visto obligado a aplazar su partido de ayer contra el Palma debido a un vuelo cancelado por el temporal. El duelo se disputará hoy.