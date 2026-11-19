Pío Cabanillas acuñó, allá por 1977, una de esas verdades circulares, que vuelven a tener sentido una y otra vez: “Vamos a ganar, pero no sabemos quiénes”. Algo así pueden pensar PP y Vox. Y casi lo mismo podría decirse si las encuestas fueran más propicias a las izquierdas. La media de sondeos situaba ayer al PP con el 31%, PSOE con 27,6%, Vox con 18,7%, Frente Amplio con 6,8%, y Podemos con 1,7%. Si exceptuamos la caída de cuatro puntos de Podemos, y un ligero ascenso de Vox, la media está situada en el mismo punto que en noviembre de 2025.

El hito más bajo del PSOE fue el 25% que obtuvo en julio del año pasado, mientras que el mayor porcentaje logrado por el PP durante este recorrido fue el 38% de mayo de 2024, si bien por entonces Vox estaba nueve puntos por debajo de su nivel actual, con una estimación de voto del 10%.

Frente Amplio sigue siendo residual, pero su leve despegue coincide con la caída hacia la nada de Podemos. No hay quien entienda esa caída, si Irene Montero fue a hablar de sus problemas sexuales a La Revuelta, e Ione Belarra irónicamente se quedó fuera de Frente Amplio.

Sea como sea, la suma del PP y Vox sigue coqueteando con la frontera del 50% de los votos, mientras que las encuestas internas de ambos partidos pronostican que obtendrán entre 195 y 199 escaños, muy por encima del mínimo necesario para la mayoría absoluta, que son 176.

Discrepar en los grandes partidos cada vez es más difícil. Pero, en particular, torcerle el brazo a Sánchez es comprar un boleto de rifa hacia la calle, con premio fijo. Que se lo digan si no al diputado socialista de Ceuta, Melchor León, que ha sido expulsado tras sus críticas a la “nefasta gestión del Gobierno” en la invasión migratoria.

El PSOE alega que León cometió faltas muy graves de “desobediencia” —quede claro que un partido es una secta— y rompió la disciplina del voto apoyando los presupuestos del PP. ¿El problema? Te lo explica el propio expulsado: “Mi expulsión es del 6 de octubre, no habíamos aprobado ni los presupuestos, otra mentira más”.

Sánchez desearía con toda su alma no tener que someterse a entrevistas en las que no vayan a enjabonarle cariñosamente la espalda. Desearía que todas las entrevistas fueran como la de Lecturas. Pero como los sondeos están como están, se ve obligado a adentrarse en terreno neutral, tampoco digamos enemigo, y si anteayer arribó con Franganillo, este miércoles tocó el turno de Susanna Griso. La pregunta que le hizo la presentadora, y que le puso de muy mal humor, es la misma que se hace media España: “¿Qué tiene que pasar en España para que usted dimita?”.

El presidente no ha asumido nunca un error, ni siquiera como parte de una estrategia. Ya sea entre catástrofes o corrupciones, siempre se pone de perfil, mientras que otro paga el pato. Sin embargo, preguntado por los casos de corrupción en su entorno, respondió sin sonrojo alguno: “He asumido la responsabilidad política”. Esto demuestra que cualquier cosa es posible si eres capaz de hablar con suficiente aplomo; es decir, confirma el viejo consejo de mi buen amigo Ramón, 17 años teníamos, para entrar en las discotecas sin pagar en la puerta.

Cosas del sur. Alfonso Rodríguez de Celis, vicepresidente del Congreso y cabeza del PSOE por Sevilla, dijo que la entrevista en Lecturas “humaniza” a Sánchez frente al “hijoputismo de Vox y PP”. Humanizar a Sánchez es un oxímoron.

El PSOE andaluz tenía antes a gente más ingeniosa. Pienso en Alfonso Guerra, por ejemplo, malvado pero talentoso, que llamó “víbora con cataratas” a Tierno Galván, o “tahúr del Mississippi” a Adolfo Suárez. Ahora Celis, muy soso, hace una lectura gruesa de la entrevista a Sánchez, e “hijoputiza” al PP y Vox. Del montón.

Tampoco estuvo inspirada Ayuso aludiendo a los socialistas andaluces como una “red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos”. Por supuesto que así fue y bien que lo ha pagado el PSOE. El problema es que “garrapatero” es un adjetivo muy particular, que identifica a todos los fans del grupo jerezano Los Delinqüentes, que son legión, y que de pronto se han visto en las redes sociales entre menciones políticas que nada tienen que ver con su rollo. Garrapateros, los de Er Migue y El Canijo, los otros pueden ser trincones, chupópteros —que diría García—, o cleptócratas. No mezclemos la rumba con la velocidad.

Conviene anotar algo sobre las encuestas, por elemental que sea: no todas tienen el mismo valor. Pongamos como ejemplo la última realizada por 40dB para El País, cuyo titular es que el PP y PSOE siguen creciendo a costa de Vox, “que se desploma entre los jóvenes”. El informe asegura que, entre los hombres jóvenes, Vox pierde la mitad de su intención de voto en solo cinco días, tras la polémica con Jordi Wild. Se trata de una información que hará muy feliz al PP y al PSOE y sobre todo a Jordi Wild, pero que hay que coger con pinzas. Esta encuesta está realizada sobre una muestra de 2.000 entrevistas… online.

Ninguna encuesta exclusivamente online puede tomarse con plena seriedad, tampoco la muestra telefónica —como el CIS—. En 2026 todo muestreo que pretenda ser útil debería incluir encuestas mixtas, como sí están haciendo otros medios de comunicación. El resto tan solo están bien como entretenimiento. No puedes tomar una muestra variada donde no hay un grupo de gente variado.

Feijóo visitó el podcast de El sentido de la birra, donde se le preguntó con mucho detalle por la eutanasia, la ley trans, y cosas por el estilo, con la intención de obtener un titular explosivo que pudiera desacreditarlo entre sus votantes más progresistas.

No seré yo quien reste importancia a la necesidad de deshacer todas las leyes ideológicas y disparatadas que ha puesto en marcha el PSOE desde 2018, pero resulta una maniobra demasiado burda sentar a alguien que se está presentando esencialmente como un buen gestor, y preguntarle una y otra vez por el corazón de la batalla cultural y por asuntos tangenciales de enorme carga ideológica, e impacto cero en la casi totalidad de los votantes.

Tanta insistencia en preguntar por algo tan marginal resulta tan sospechosa como si, después de un largo silencio, el entrevistador de la birra preguntara: “¿Mantendrá su gobierno la obligación de preinstalar canalizaciones para puntos de recarga eléctrica en el 100% de las plazas de aparcamiento de los edificios residenciales de nueva construcción con más de veinte plazas?”.