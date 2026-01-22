EL PRIMER CAFÉ | Jueves, 22 de enero

Continúan los trabajos de investigación en Adamuz, para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario. La hipótesis de que la vía se rompió por desgaste, cobra cada vez más fuerza.

Mientras, los maquinistas convocan una huelga para este fin de semana. Piden medidas urgentes para garantizar la seguridad. En Ourense, aumentan en un 21,6% los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Además, el Parlamento de Galicia rechaza por unanimidad la comarcalización de los juzgados de violencia machista de Ourense y Santiago. En las páginas de provincia, Arnoia prevé sumar este año ocho viviendas de alquiler social para dar respuesta al aumento de demanda.

Y en deportes, hablamos con Sony Vázquez, uno de los protagonistas de la Copa España que ganó el COB en el año 2000. Este fin de semana lucharán en Palencia por llevarse de nuevo el trofeo.