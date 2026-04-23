El primer café | Jueves, 23 de abril

La proyección de población de Estatística revela que en la próxima década llegarán a Ourense más de 42.000 inmigrantes, lo que permitirá compensar un saldo vegetativo cada vez peor y mantener el umbral de los 305.000 habitantes. En 2036, se prevé que habrá ya 80.000 personas nacidas en el extranjero (hoy son algo más de 52.000).

Del apartado judicial, el acusado de atropellar intencionadamente a dos hermanos en O Barco cuando iban a coger el coche admitió los hechos ante el juez, siendo condenado a cuatro años, dos por cada delito. No ingresará en prisión si hace 300 días de trabajos comunitarios.

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En otro orden de cosas, Los vecinos de la Avdenida de Portugal se muestran indignados tras conocer la prórroga de las obras. “Consideramos inaceptable tener que soportar durante meses —o incluso más tiempo— las consecuencias de una obra inacabada, con molestias constantes, dificultades de acceso y un entorno degradado, mientras se destinan recursos públicos a soluciones temporales que no aportan una mejora real.”

De cara a la provincia, O Barco humanizará la Praza Maior. Será el proyecto estrella dentro de los presupuestos. El Concello destina 5,12 millones de remanente de Tesorería a obras, que se suman a los 582.000 euros de inversiones contemplados en los presupuestos de este año.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al Zamora, próximo rival de Club Deportivo Ourense. Además, el jugador del Antela Tiago Teixeira pasa por nuestras páginas.

Respecto al tiempo, repetiremos una jornada con cielos encapotados que irán dejando paso al sol. La mímima gallega se registraba en Cabeza de Manzaneda, con 2,2 grados; y se podrían volver a alcanzar máximas de 30.