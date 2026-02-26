El primer café | Jueves, 26 de febrero

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la Junta de Gobierno local de Ourense que obligaba a los comerciantes a abandonar la instalación temporal de la Alameda. El tribunal fija como garantía el pago del canon actualizado un 50%, con consignaciones anuales mientras dure el procedimiento.

Del apartado judicial, el acusado de estafar 156.000 euros a una mujer a través de la red social Facebool alegó ante el juez que ella manipuló los mensajes intercambiados por despecho. La víctima prácticamente quedó en bancarrota tras perder su dinero, el de su marido, e incluso una herencia que habían dejado los padres a su mardio. Fue estafada con un individuo con el que mantenía una relación sentimental extramarital.

En otro orden de cosas, el perfil de los licenciados de la Universidade de vigo revela que Ourense se orienta sobre todo a las ciencias jurídicas y sociales, y con mayoría femenina. En términos de inserción laboral, el desempleo es testimonial, suponiendo apenas un 3,3% de los egresados, la cifra más baja de las cuatro provincias.

De cara a la provincia, un rayo se cobró la vida de varias vacas en la localidad de A Boullosa, en el Concello de Baltar.

En cuanto a la información deportiva, cuatro integrantes del Club Ourense Baloncesto jugarán con sus selecciones en esta ventana FIBA. Del balompié, Charly, integrante del Antela, pasa por nuestras páginas para comentar la marcha del equipo.

Respecto al tiempo, este jueves será una jornada de transición entre dos días lluviosos, de acuerdo con los modelos de meteogalicia, que situaba las rachas de viento más potentes de Galicia en Carballeda de Valdeorras, cercanas a los 90 kilómetros por hora. Asimismo, Cabeza de Manzaneda marcó la mínima autonómica, con 0,6 grados bajo cero, y las máximas rondarán hoy los 18 grados.