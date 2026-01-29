EL PRIMER CAFÉ | Jueves, 29 de enero

Abanca presentó este miércoles sus resultados de 2025. El impacto de la integración del banco luso Eurobic supuso una reducción de los beneficios del 25%. Con todo, la entidad ganó más de 900 millones y 160.000 clientes.

Mientras tanto, Ourense sigue bajo los efectos del temporal. La nieve volvió a ganar protagonismo con la llegada de la borrasca Kristin. La circulación se vió afectada en algunos puntos de la provincia, con vehículos atrapados. Se espera que el mal tiempo continúe en los próximos días.

En otro orden de cosas, la Universidad de Vigo celebró ayer San Tomé con un gran acto en el que se entregaron más de 200 distinciones académicas.

Las organizaciones migrantes calculan que unos 5.000 residentes en la ciudad podrían beneficiarse de la regulación express anunciada por el Gobierno.

En las páginas de provincia, Rueda presentó en Leiro un proyecto pionero de introducción de la cobertura móvil en el rural. Y en deportes, analizamos al Fuenlabrada, próximo rival del cob.