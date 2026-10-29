El primer café | Jueves, 29 de octubre

La jornada viene marcada por la conmoción tras la tragedia ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo), donde la colisión entre un AVE y un Iryo ha dejado al menos 68 víctimas mortales y 80 heridos, en lo que supone el accidente sobre vías más grave registrado en España desde Angrois y el segundo...

Ya en el ámbito local, Ourense refleja de lleno el impacto del envejecimiento demográfico en su sistema de salud, situándose como la provincia española con las altas sanitarias de mayor edad: una media de 65,9 años frente a los 58,7 de la media estatal.

En la provincia, el protagonismo histórico y patrimonial se traslada a San Xoán de Río, donde arranca una nueva fase de excavaciones arqueológicas en el yacimiento galaico-romano de Mouruás.

Por último, en los deportes, el interés se concentra en el fútbol del torneo copero con la previa del esperado enfrentamiento entre el Auriense y el Deportivo de La Coruña.

El texto está impecable a nivel ortográfico y gramatical, pero en el primer párrafo la frase final venía cortada en "y el segundo ". Para respetar la literalidad no he añadido palabras en el cuerpo del texto, pero las dos opciones lógicas para cerrarlo son poner punto directamente tras "desde Angrois." o completarlo como "y el segundo más grave de la democracia" (o "del siglo XXI").