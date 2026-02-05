El primer café | Jueves, 5 de febrero

Un río atmosférico sigue dejando lluvias por decimooctavo día consecutivo en Ourense, de nuevo con A Limia como epicentro de las consecuencias. Las precipitaciones y los distintos desbordes colocan a los embalses ourensanos al 100% de su capacidad.

Respecto al tiempo, seguimos bajo aviso amarillo por precipitaciones de lluvia y nieve, así como fuertes rachas de viento en la montaña de Ourense. La localidad de Xurés, en el concello de Muíños, registraba el mayor acumulado, rozando los 54 litros por metro cuadrado, y en Cabeza de Manzaneda se situaba la mínima gallega, 4,1 grados bajo cero. Las máximas de este jueves rondarán los 13 grados. En nuestras páginas encontrarán también una entrevista al meteorólogo Juan Taboada.

Del apartado judicial, dos policías nacionales que trabajaban en Madrid y habían pedido su traslado a Ourense para cuidar a su hijo, que padece una discapacidad del 40%, consiguen el traslado gracias al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y en contra del criterio aplicado por el Cuerpo Nacional de Policía.

En otro orden de cosas, Ourense es la provincia española con mayor tasa de cáncer. En el día mundial contra esta enfermedad fueron varias las actividades de concienciación, destacando la mesa de la calle del paseo instalada por la Asociación Española Contra el Cáncer.

De cara a la provincia, Carballeda de Avia y Leiro rompen la tendencia a la baja de habitantes en la comarca de O Ribeiro, gracias en el primer caso a su apuesta por ser destino turístico o de segunda vivienda; y por los bajos precios de las casas y una apuesta por los servicios en el segundo.

En cuanto a la información deportiva, además de todos los detalles del choque entre Fuenlabrada y Club Ourense Baloncesto, el jugador del Sporting de Celnaova Mauro Dorado repasa en nuestras páginas la marcha de su equipo.