El primer café | Jueves, 5 de noviembre

Piden 29 años de cárcel para un sacerdote de Ourense por abusar sexualmente de sus dos sobrinas cuando eran menores. La acusación particular también reclama 260.000 euros de indemnización y que la Diócesis responda subsidiariamente.

Por otra parte, la Guardia Civil detectó más de 40 positivos en los controles de alcohol y drogas efectuados a los conductores durante la madrugada de Halloween.

En Ourense, el mes de octubre se cerró con un repunte del paro, que subió en 327 personas con respecto al mes anterior. Estos datos contrastan con el número de cotizantes en la Seguridad Social donde se vivió un crecimiento interanual del 2,30%.

En las páginas de provincia, las excavaciones del castro de San Vicente, en Avión, encuentran una jabalina romana. El arma, conocida como pillum en las fuentes clásicas, presenta un buen estado de conservación y destaca por ser un arma romana localizada en un contexto castrexo.

Además, en Valdeorras la sequía provoca una fuerte caída en la recogida de las castañas. Los productores han registrado el 60% de su cosecha habitual.

Y en deportes, Gabri Losada, lateral en el Atlético Arnoia, analiza la trayectoria del equipo después de disputar nueve jornadas.