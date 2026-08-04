El primer café | Lunes, 4 de agosto

La Confedereción Hidrógrafico Miño-Sil ha declarado el escenario de prealerta por escasez de agua en casi toda la provincia. El nivel amarillo afecta al Miño Alto, el Cabe, el Sil Inferior, el Baixo Miño y el Limia.. Además, el calor dejó trece fallecimientos durante el mes de julio en Ourense, según las estimaciones del sistema MoMo.

En la información local, el nuevo acceso al CHUO desde la N-525, proyectado en Barrocás, avanza tres años después de su anuncio. Las obras se licitarán, según el calendario anunciado, en el primer trimestre de 2027 y su finalización se desplaza, como mínimo, hasta 2029.

También les contamos que el Concello de Ourense tendrá que elaborar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto durante 2025.

En la provincia, el Ministerio para la Transición Ecológica ha sancionado al Concello de Verín por realizar vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar al río Támega. La multa y la indemnización por los daños causados ascienden a más de 83.000 euros.

Además, evolucionan favorablemente las cinco personas heridas durante la carrera de carrilanas celebrada en Muíños. Y la campaña de la vendimia abre nuevas oportunidades laborales: Randstad busca más de 1.600 trabajadores en toda Galicia.

En nuestras páginas de provincial, Trives y Manzaneda quieren convertirse en Destino Turístico Starlight gracias a la extraordinaria calidad de su cielo nocturno. Además, Ribadavia transformará la antigua sede del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Ribeiro en el futuro Centro do Viño, con una inversión autonómica superior a los 620.000 euros.

En deportes, el Ourense Ontime comienza la pretemporada. También regresan al trabajo el Club Deportivo Barco y el Barbadás, mientras el COB inicia sus sesiones previas antes del arranque oficial de la preparación, previsto para el 17 de agosto.