El primer café | Martes, 11 de agosto

Hoy, inevitablemente, todas las miradas están puestas en el cielo porque el eclipse dividirá en dos la provincia, siendo el oriente ourensano el lugar privilegiado para disfrutar de su fase total. Si todavía no tienen sus gafas, sepan que las ópticas siguen recibiendo peticiones de los más rezagados para comprar este producto, que ronda una media de dos euros, aunque desde la organización Facua ya alertan sobre algunos modelos que no están homologados. Para disfrutar del fenómeno con total seguridad, la oftalmóloga del CHUO Joana Rodríguez nos da hoy las mejores recomendaciones en una jornada histórica para la que el hospital ya se está preparando a fondo.

Dejando a un lado el cielo, la crónica local nos deja una noche muy movida en O Carballiño, donde la Festa da Xuventude acabó con seis personas a las que hubo que rescatar del río Arenteiro a lo largo de la madrugada. Por otro lado, en Trasmiras el Concello estudia instalar cámaras en su piscina municipal para evitar que se repitan sucesos como el que ocurrió el pasado fin de semana cuando un desconocido defecó en la piscina obligando a cerrar la instalación. Preocupa también el agua, o más bien la falta de ella, en Valdeorras, ya que el caudal del río Sil a su paso por O Barco empieza a inquietar a vecinos y dirigentes tras caer a niveles considerados bajos, moviéndose entre los cinco y los ocho metros cúbicos por segundo.

Cambiando de tema, toca hablar de las altas temperaturas, porque los datos acaban de confirmar que este pasado mes de julio de 2026 fue el más cálido de la serie histórica junto al de 2022, además del más seco. En nuestra comunidad ha sido el julio más caluroso de los últimos treinta años, y la Xunta ya advierte de que el calor va a persistir a lo largo de este mes de agosto. También en clave práctica, estén atentos a sus teléfonos, porque a partir del 17 de octubre el Gobierno obligará a usar el prefijo 400 en todas las llamadas comerciales.

Antes de despedirnos repasamos el ámbito deportivo, que viene marcado por el baloncesto y una plantilla del COB que ya está casi al completo afrontando su segunda semana de pretemporada. Además, en fútbol miramos a la previa del partido entre la UDO y el Chaves y a la actualidad de Primera, sin olvidarnos del polideportivo con el inicio de pretemporada del Ribeiro y de los stages de Manzaneda.