El primer café | Martes, 12 de mayo

Los ourensanos alcanzan un nuevo récord de ahorro en el año 2025 al alcanzar los 10.275 millones de euros. El ahorro crece en la provincia a una media de 1.000 millones cada cinco años.

Del apartado judicial, la defensa del acusado por el crimen de los vinos sostiene que la puñalada que acabó costando una vida se dio en legítima defensa, y solicitará la absolución en el juicio. Durante una vista, las acusaciones solicitaron la apretura de juicio oral, no oponiéndose a ello la defensa.

En otro orden de cosas, Luis Menor insiste en que “hay muchas posibilidades” de que el PP presente a una candidata como cabeza de lista a las elecciones de 2027. Los nombres de Ana Méndez y Ana Belén Vázquez se han puesto sobre la mesa, pero sin confirmación por parte de la dirección popular. El presidente provincial, preguntado por posibles escisiones, ha indicado también la puerta de salida a los sectores descontentos con su labor.

De cara a la provincia, un potro de A mezquita es la última víctima de los ataques de lobo en la zona, que se han venido sucedidendo durante semanas.

En cuanto a la información deportiva, resaca de la preocupante derrota del Ourense Club de Fútbol, que cae a puestos de descenso a dos jornadas del cierre de liga, y escaso margen de error. Del baloncesto, arrancan los playoff de ascenso en Primera FEB, donde no estará Club Ourense Baloncesto.

Respecto al tiempo, la lluvia nos acompañará durante buena parte de la semana, aunque la provincia esquiva, por ahora, los avisos amarillos de tormenta que Meteogalicia mantiene activos. Xares, en A Veiga, marcaba la mínima gallega, con 1,4 grados, y las máximas rondarán los 18.