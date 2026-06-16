El primer café | Martes, 16 de junio

Desactivada la situación 2 del incendio de Boborás, los trabajos continúan focalizados en establecer un perímetro después de superar en la jornada de ayer las 250 hectáreas. Los efectivos inciden en la dificultad del terreno y en la presencia de fincas donde no han funcionado los desbroces. Al mismo tiempo, la Xunta afirma que solo el 50% de los concellos con quienes suscribió un convenio de desbroces ha pedido actuaciones.

Del apartado judicial, los perjudicados por el ruido nocturno de los pubs del Casco Vello relatan ante la jueza su odisea.

En otro orden de cosas, el anuncio de una celebración de San Xoán en los jardines del centro de interpretación de As Burgas desata la polémica. Mientras los organizadores aseguran haber pactado con Urbanismo todas las medidas necesarias para evitar daños, e inciden en el carácter local del evento, para el que ya venden entradas, la oposición pone el foco en la condición de Bien de Interés Cultural del recinto, que no es compatible con una aglomeración prevista de unas mil personas.

De cara a la provincia, un total de 25 entidades turísticas recibieron los distintivos de calidad dentro del destino “Ourense Termal” en un acto celebrado en O Carballiño. El encuentro sirvió para reivindicar la marca Ourense y su modelo de turismo de interior excelente, sostenible y alejado de la masificación.

En cuanto a la información deportiva, además de todos los detalles que deja el debut de la selección en el Mundial, hablamos del Club Ourense Baloncesto, que supera los 1.000 abonados en 15 días de campaña. Además, el Barbadás y la Unión Deportiva Ourense colaborarán la próxima temporada.

Respecto al tiempo, se mantendrá el panorama de los últimos días con episodios de calor intenso, que propiciarán durante la tarde nubes de tormenta. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 11,6 grados, y se esperan máximas por encima de los 30.