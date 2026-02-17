El primer café | Martes, 17 de febrero

Más de 1.300 extranjeros han solicitado asilo en la provincia en el último año. Proceden principalmente de países como Venezuela y Colombia.

En otro orden de cosas, Cuba deja de ser un destino prioritario para los turistas ourensanos. Las amenazas de Trump a los que pasen por la isla hacen que las preferencias cambien a favor de otros países del Caribe.

En el apartado judicial, Martiño Ramos pierde su plaza de profesor tras la condena por agredir sexualmente a una exalumna.

En las páginas de provincia, el Casino de O Barco resurge después de haber sido pasto de las llamas en 2024.

Además, también podrán encontrar toda la información sobre los entroidos de la provincia. Con especial atención a la Farrapada de Laza.