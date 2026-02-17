El primer café | Martes, 17 de febrero
Los titulares de este martes, 17 de febrero, con El Primer Café de La Región
Más de 1.300 extranjeros han solicitado asilo en la provincia en el último año. Proceden principalmente de países como Venezuela y Colombia.
En otro orden de cosas, Cuba deja de ser un destino prioritario para los turistas ourensanos. Las amenazas de Trump a los que pasen por la isla hacen que las preferencias cambien a favor de otros países del Caribe.
En el apartado judicial, Martiño Ramos pierde su plaza de profesor tras la condena por agredir sexualmente a una exalumna.
En las páginas de provincia, el Casino de O Barco resurge después de haber sido pasto de las llamas en 2024.
Además, también podrán encontrar toda la información sobre los entroidos de la provincia. Con especial atención a la Farrapada de Laza.
