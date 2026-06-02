El primer café | Martes, 2 de junio

Preocupación en el barrio de A Ponte después de perder un edificio previamente ocupado. Los vecinos hablan de personas que se trasladan de un inmueble abandonado a otro, y temen confirmar la siguiente ocupación sin que se tomen medidas. Desde la asociación vecinal de Ponte Canedo se señala la calle Alejandro Pedrosa, la avenida de Santiago o las traseras de Ribeira de Canedo como otros puntos de pernoctación en el barrio.

Al mismo tiempo, las estadísticas de ocupación elaboradas por el Ministerio del Interior contabilizan 14 investigaciones por allanamiento en Ourense durante el año 2025, con ocho personas detenidas o investigadas por estos hechos.

Del apartado judicial, un hombre no podrá comunicarse con su vecina durante seis meses después de abordarla en un camino al grito de “Eu a ti quería verte”. Cuando la víctima intentó coger el móvil, él se lo impidió.

En otro orden de cosas, el paso de los años mantiene la tradición de copiar durante exámenes como el de Selectividad, que arranca este martes. Los estudiantes perfeccionan la técnica a través de los ordenadores para producir chuletas minúsculas o manipular calculadoras y gafas a las que incorporan inteligencia artificial para conocer las respuestas de un examen.

De cara a la provincia, Ourense pisa fuerte en la última edición de los premios Baco, con Viña Costeira entre los galardonados.

En cuanto a la información deportiva, analizamos cómo encontrará la Unión Deportiva Ourense la categoría de Primera Federación tras certificar el ascenso ante el conquense. A mayores, tendrán en nuestras páginas el repaso más completo del programa especial de Telemiño dedicado al ascenso ourensano.