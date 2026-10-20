El primer café | Martes, 20 de octubre

Ourense será en 2027 la provincia con más inversión per cápita de Galicia. El borrador de las cuentas autonómicas, entregado este lunes en el Parlamento, alcanza una cifra récord de más de 15 millones de euros a nivel global.

La provincia se sitúa a la cabeza en inversión por habitante, alcanzando los 6.040 euros. Entre las claves de los presupuestos para Ourense están el remate del CHUO, el IES de Pereiro y la Circunvalación Este.

Mientras tanto, continuamos desgranando la situación en las entrañas de la estación. En lo que va de 2026, los bomberos han tenido que acudir a este paso inferior en diez ocasiones.

En el apartado judicial, un hombre fue detenido con un brote psicótico tras atrincherarse con un machete y bombonas de gas en un piso de la calle Ervedelo.

En el Campus, premian 13 trabajos de investigación con temáticas que abarcan desde la degradación de antibióticos hasta la sostenibilidad del viñedo.

Además, hablamos con mujeres que han padecido cáncer de mama en el Día Mundial de esta dolencia.

En las páginas de provincia, vecinos de varias aldeas de Vilamartín de Valdeorras llevan hasta nueve días sin agua.

Y en deportes, hablamos con Xabi Domínguez, jugador de la Unión Deportiva Ourense.