El primer café | Martes, 23 de junio

Del ámbito judicial, absuelven a un cigarrón acusado de dar un latigazo a una mujer durante el Entroido de Verín. Según la jueza, no hay pruebas que identifiquen al autor concreto del latigazo, pero advierte que la celebración del Entroido no puede amparar excesos.

En otro orden de cosas, las Urgencias del Chuo son nombradas plazas de difícil cobertura. De las 50 con las que debería tener el servicio, sólo están cubiertas 25. La Xunta permitirá a quien desee ejercer acceder al puesto sin necesidad de oposición.

De cara a la provincia, las labores de desescombro de Viana se encuentran paralizadas a la espera que la Xunta autorice un lugar en el que acumular los escombros

En cuanto a la información deportiva, repasamos la trayectoria del Antela hasta la final del ascenso.

Respecto al tiempo, la cuenca del miño en Ourense y la comarca de Valdeorras permanecen bajo aviso naranja por altas temperaturas. Al calor vendrá unido un aumento de la nubosidad que redundará en la sensación de bochorno generalizada. La mínima de Galicia sigue en Calvos de Randín, pero se va hasta casi 15 grados, y se esperan máximas que podrían alcanzar los 40.