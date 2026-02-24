El primer café | Martes, 24 de febrero

El temporal agrava la falta de mantenimiento de las carreteras estatales en la provincia, que se encuentran al límite. También detallamos las múltiples incidencias a las que sobreviven los conductores ourensanos.

La provincia firmó el mejor año en compraventa de vivienda desde el estallido de la crisis inmobiliaria en 2008.

En el apartado judicial, una jueza castiga la venta comercial de un falso Cristo histórico de marfil. Vendido como una reliquia barroca, solamente era una copia de 1970.

Por otro lado, decimos adiós a los tractoristas en la A-52 tras 26 días de protesta.

En Universidad confirmado un nuevo Master de Viticultura y Enología. Además, el rector asegura que el Campus Auga “es el mejor de Galicia y casi el mejor de España”. O Barco de Valdeorras frena su despoblamiento gracias a la inmigración.