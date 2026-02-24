Orgullosos

A poco más de tres minutos para acabar el primer cuarto y el COB llevaba solo 4 puntos anotados. Acabó con 81, ganando el partido con autoridad ante un rival directo y recuperando un average particular que no era sencillo.

Lo hizo en un día nefasto en el tiro exterior (4 de 19 en triples) y tendiendo que aprender a jugar en el fango de un partido trabado, en el que perdió 20 balones. Y resolvió con solvencia y sin agobios, como si fuese uno de los poderosos de la liga.

El COB de esta temporada obliga a bajar los brazos a los más escépticos, críticos o exigentes. Desde el principio descartó a los del “toca salvarse y nada más” y luego fue a por los que podían pensar en una segunda mitad de temporada parecida a la anterior y con una lista de derrotas que desterrase cualquier objetivo ambicioso.

Ya solo estar en las quinielas del play off es un mérito enorme desde la pizarra y un milagro desde la cartera

Fichajes sin trayectorias rutilantes, que han ejemplificado la esencia del proyecto. Una suma de unidades en las que todos tienen sentido en el rendimiento colectivo. También los que juegan menos o a veces no juegan. Partidos de todo tipo de exigencias, tanto en el Pazo como a domicilio, y en todos el COB ha competido bien. Con derrotas dolorosas, pero nunca sin poder irse con la cabeza alta.

El fichaje de Adin Vrabac es otra declaración de intenciones de lo que desarrolla Moncho López y de lo que tiene en mente para el último tercio de la liga. Este equipo no vive de la calidad individual ni recurre a ella para sacar los partidos adelante. Todo empieza y acaba en trabajar bien durante la semana y desarrollarlo con concentración y máxima intensidad el día de partido. Luego le dará para ganar o le saldrá cruz en los finales, pero siempre será un rival complicado de derrotar o acabará tumbando a todos los equipos que no sean capaces de mantenerle el ritmo.

Los fichajes que quedan por llegar a la liga aumentarán todavía más la dificultad del reto, pero también le darán más mérito si lo acaba consiguiendo. Sin bola de cristal para saber lo que pasará en la jornada 34, pero está claro que este es un COB para estar orgullosos y en el que confiar. Ya solo estar en las quinielas del play off es un mérito enorme desde la pizarra y un milagro desde la cartera.