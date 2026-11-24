La banda de albaneses desarticulada hacía los asaltos en tan solo diez minutos, en viviendas en las que habían comprobado que no había nadie, y se había intentado su detención sin éxito en dos ocasiones. En uno de ellos, los agentes confirmaron que se escabulleron, por culpa de un grupo de mensajería sobre controles de la Guardia Civil.

Del apartado judicial, analizamos las últimas deliberaciones del jurado popular sobre el juicio en Vinos.

En otro orden de cosas, Gonzalo Jácome dispondrá de 14 millones de euros al conseguir sacar adelante seis modificiaciones de crédito que la oposición, quienes le apoyaron con diferente aritmética, considera unos presupuestos encubiertos. El regidor también manifestó su intención de comprar el club deportivo Bamio, asegurando que no le importa adquirirlo “de un delincuente o de Santa Teresa de Jesús”.

De cara a la provincia, Los concellos del Pacto de Pedre muestran su intención de reactivarlo tras el último accidente de la N-541 y reclamar tras las elecciones al Gobierno solución a la peligrosidad de este vial.

En cuanto a la información deportiva, Curro Rivelot, centrocampista de Unión Deportiva Ourense, pasa por nuestras páginas. Del mundo de la canasta, Club Ourense Baloncesto se encuentra a dos partidos de los puestos de ascenso a la ACB