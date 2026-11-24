Canta Gardel que veinte años no es nada pero todo lo que los sobrepase es una losa. El Madrid estuvo 32 sin ganar una Champions que se sintieron una eternidad y tan solo cuatro menos es lo que ha tardado el tenis español en volver a tener un maestro varón.

Hace 50, Orantes ganaba las ATP Finals frente Fibak, en los umbrales del invento que reúne a los ocho mejores peloteros en una battle royale. En 1998, Corretja y Moyá se la disputaron en Hannover pero, tras la victoria de Álex, llegó el fundido a negro. Ferrero claudicó en 2002 ante Hewitt. Ferrer sucumbió en 2007 contra Federer. El mismo verdugo de Nadal en 2010 que repitió el tropiezo en 2013 ante Djokovic. En el homólogo femenino, Arantxa perdió contra Graff en 1993. Sí ganó Garbiñe en 2021, erigiéndose como tercera maestra nacional, pero aquellas finales introdujeron una salvedad con la que los anteriores habrían ganado muchos enteros: se jugaron al aire libre.

Carlos Alcaraz devolvió a España al trono con el tango de su tocayo. Un baile que dice ayudarle a que todo fluya. Pero antes de romper el hechizo, miró a los ojos del monstruo.

Sinner se ha convertido en el único capaz de escapar de Alcatraz, por mucho que le pese a Zverev

En 2025, perdió la final como marca el folclore. Se enfrentó a esa pista díscola y cubierta, con un hándicap de órdago. Al otro lado de la red estaba el hombre del saco, jugando en casa. Sinner se ha convertido en el único capaz de escapar de Alcatraz, por mucho que le pese a Zverev. Es atrevido decir que Sascha es el peor número 1 de la historia. Solo el Chino Ríos ha llegado a la cumbre sin grandes, pero es que el alemán no tendría ninguno si la muñeca de Carlos y la rodilla de Jannik no los hubiesen vaporizado de los cuadros.

El número 1 llegó a Turín con un calamitoso 3-9 contra Top10 y un 0-6 contra Top5 en 2026. Se metió en la final sin que le rompieran el saque, pero hasta ahí. En el primer set, Alcaraz ya se lo había birlado tres veces.

Las magnolias de Alcaraz en el torneo que nunca ganó Nadal lo confirman como candidato a los anales. Pasado mañana, España debuta en otra de las pocas cimas que le quedan por coronar. El tango de Carlos ya suena en la Davis.

@jesusprietodeportes