El primer café | Martes, 26 de mayo

Hoy recorremos la ciudad en autobús urbano, para ser testigos de la odisea que supone para los usuarios. La reducción de líneas rebaja la combinación de conexiones, dando como resultado viajes que alcanzan la hora y media, como entre Rairo y Reza.

En el apartado judicial, cae una red criminal con raíces murcianas que presuntamente robó el cajero automático en un casino de Verín.

Por otra parte, este miércoles finaliza la adjudicación de plazas MIR y todavía quedan 16 puestos en medicina de familia.

Y el Ouren Sound hace balance de su edición. Más de 14.000 asistentes disfrutaron del evento, que dejó un impacto económico de 2,4 millones de euros.

En las páginas de provincia, la casa renacentista de A Groba, en Ribadavia, se une a la lista de Hispania Nostra por su avanzado estado de deterioro.

Y en deportes, repasamos el fin de semana deportivo y la conferencia que dió ayer Montse Tomé en Ourense.