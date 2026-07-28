El primer café | Martes, 28 de julio

La noticia del día nos llega desde Corea, no pudo ser, la Ribera Sata no consiguió ser nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero sí salvar los muebles a última hora y conseguir un año de plazo para subsanar las deficiencias y poder optar a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además en Carballeda de Abia hubo ayer una protesta por la fusión pretendida entre este municipio y Ribadavia, unos 200 vecinos se conlegaron para protestar contra esta unión. El alcalde Luis Milia ha explicado que la unión no se producirá sin el aval de sus vecinos y que preguntará puerta a puerta.

En el apartado judicial un juzgado de Santiago avala la suspensión a una ginecóloga del CHUO de ocho años por vejar tanto a compañeras como a pacientes, una de ellas relató que cuando fue a hacer una prueba a su consulta le dijo que estaba muy vieja para realizar esa prueba. Por otra parte en Bóboras un nuevo incendio afectó a Churenzas, todo apunta a que fue ocasionado por el paso de un tren y la alcaldesa ya ha pedido a DIF que mantenga limpios los márgenes de las vías. Además en las páginas de provincia os ofrecemos hoy dos grandes reportajes con el primer instituto de Ocar Balliño que celebra su 50 aniversario y la historia de un pintor de Viana Dobolo que a sus 94 años expone su obra por primera vez.

En las páginas de deportes tenemos la presentación del Ourense club de fútbol y os contamos todas las novedades que ha dejado este tour de Francia.