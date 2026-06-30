El primer café | Martes, 30 de junio

Dos semanas después de que la riada arrasase A Bouza, la aldea recibe, por fin, luz verde para el inicio de las labores de limpieza. Durante este tiempo, los vecinos han convivido con toneladas de piedras, lodo, árboles y restos que fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Por otra parte, julio llegará con una nueva ola de calor. A partir del jueves los termómetros volverán a dispararse, rondando los 40 grados. Mientras tanto, el proceso de regularización de inmigrantes finaliza hoy. Hablamos con una mujer colombiana a la que ya han aprobado su solicitud.

En las páginas de provincia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la condena al alcalde de Verín, Gerardo Seoane, por las obras junto a una iglesia protegida. No obstante, la sentencia no es firme. Contra ella cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Y en deportes, este martes conoceremos el calendario de la Liga para la próxima temporada. Mientras seguimos pendientes del futuro del Arenteiro.