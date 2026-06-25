Vídeo | Así se vivió el momento exacto de la riada en A Bouza, Viana do Bolo

Una semana después de que las lluvias torrenciales provocaran una de las riadas más destructivas que se recuerdan en la provincia de Ourense, los núcleos afectados en Viana do Bolo continúan trabajando intensamente para recuperar la normalidad. La situación vivida en localidades como Pradocabalos, Pixeiros, O Castro y A Bouza dejó un rastro de viviendas inundadas, bajos anegados y accesos inicialmente bloqueados por toneladas de residuos arrastrados desde las laderas.

El impacto visual del desastre quedó perfectamente registrado en el vídeo grabado por los propios vecinos en la aldea de A Bouza. Las imágenes muestran con crudeza el momento exacto en el que una imponente tromba de agua completamente negra cruzó la aldea de extremo a extremo. La fuerza del agua, cargada con el lodo y las cenizas de los incendios forestales del pasado verano, bajó con una violencia inusitada, arramblando con troncos, piedras y dejando numerosas casas y pertenencias totalmente destrozadas.

A día de hoy, los servicios esenciales de suministro de luz y agua ya se encuentran restablecidos, aunque el agua aún no es potable en puntos críticos como A Bouza, lo que obliga al Concello a mantener un reparto continuo de agua embotellada entre los afectados. Afortunadamente, las tormentas registradas este último miércoles no causaron nuevas complicaciones de gravedad en las zonas que ya habían resultado dañadas.

En el plano político, la reunión institucional en San Caetano entre el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido pospuesta para el próximo lunes a las 13,30 horas tras una modificación en la agenda del gobierno autonómico comunicada este jueves.

El regidor vianés ha lamentado el aplazamiento advirtiendo que "isto segue retrasando os traballos de limpeza e desescombro", e insiste en la necesidad de acelerar los pasos administrativos para desbloquear de forma prioritaria las actuaciones que permitan a los vecinos terminar de retirar los sedimentos y recuperar por completo la actividad en la comarca.