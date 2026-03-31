El primer café | Martes, 31 de marzo

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Los órganos judiciales gallegos reciben un 3% menos de casos en 2025, pero suben su capacidad de resolución en un 4,3%. En Ourense bajan de los 17.000 asuntos pendientes, especialmente tras el descenso en la jurisdicción civil que es donde estaba el cuello de botella
Del apartado político, el segundo intento de Jácome para aprobar la ordenanza de As Burgas en el pleno de este lunes e imponer un precio de siete euros acaba en fracaso, y entre insultos a los portavoces municipales. Luis Menor, presidente provincial, apunta la falta de "voluntad política" de Jácome tras rechazar debatir en pleno local la moción de PP, PSOE y BNG donde se le pedían explicaciones por la situación en la Avenida de Portugal tras la parálisis de las obras.
En otro orden de cosas, las autoescuelas ourensanas critican al gobierno por excluirlas del decreto de ayudas por la guerra de Irán y plantean un aumento de las clases prácticas por la subida de los combustibles.
De cara a la provincia, peregrinos de 11 países homenajean al Carballo de Padroso, en Xunqueira de Ambía, uno de los árbores senlleiras de la provincia, que cuenta con un catálogo cada vez más amplio.
En cuanto a la información deportiva, analizamos las rachas de Club Ourense Baloncesto y Arenteiro, ambos sumidos en un bache de resultados.
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