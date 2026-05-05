El primer café | Martes, 5 de mayo

Más de 200 ourensanos entran en la categoría de “Gran Tenedor” al poseer más de 10 viviendas en alquiler. Esto significa que los grandes dueños tienen muy poca fuerza para cambiar los precios de forma generalizada. En total, este grupo solo maneja 6.061 viviendas de las 266.740 que existen en toda la provincia, lo que significa que solo controlan el 2,27% del mercado total.

Del apartado judicial, una operación policial se salda con un detenido tras incautarle más de 90 kilos de cocaína en el doble fondo de su coche. El detenido, de nacionalidad serbia, ha ingresado en prisión de forma provisional.

En otro orden de cosas, el Concello de Ourense es uno de los consistorios de toda España que aún no ha aprobado sus presupuestos. La presentación unilateral del borrador a las fuerzas políticas ha levantado críticas desde el PP, donde Luis Menor ha manifestado su malestar por iniciar el trámite sin consultar a la oposición pese a estar en minoría.

De cara a la provincia, familias de los alumnos del instituto de Allariz critican falta de control sobre el alumnado, bajas entre los profesores e impuntualidad.

En cuanto a la información deportiva, el Reus será el rival de la Unión Deportiva Ourense para el playoff de ascenso. El conjunto visitará Cataluña el próximo sábado, y jugará la vuelta en O Couto. Además, repasamos todos los detalles de la victoria en Melilla del Club Ourense Baloncesto, y encontrarán las mejores imágenes del paso de la Vuelta Femenina por Ourense.

Respecto al tiempo, Meteogalicia mantiene las probabilidades de lluvia por encima del 55%, aunque no hay avisos meteorológicos activos. Cabeza de Manzaneda marcaba la mínima gallega, con 0,2 grados, y la máxima rondará los 19.