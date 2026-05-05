CRÓNICA INTERNACIONAL
Sin indicios de paz
Han pasado dos meses desde que se inició la guerra en Oriente Medio y aunque no hay día sin anuncio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, o de tregua, no se advierten indicios de que esté próximo un acuerdo de paz.
Trump ha presentado un Proyecto Libertad para abrir un camino a los buques comerciales que se encuentran bloqueados en el Estrecho de Ormuz, con 15 mil efectivos de tropa, un centenar de cazas y destructores con misiles. El presidente, siempre optimista, anunció personalmente la operación, pero bien entrado el lunes, día en el que tenía que iniciarse, no se habían producido novedades. En el millar de buques bloqueados desde hace más de un mes, empiezan a escasear las existencias, lo que ha dado pie a Trump para identificarse como promotor de una gran operación humanitaria; pero es evidente que lo que más interesa al presidente americano es solucionar lo más pronto posible el problema energético.
A la propuesta de Trump para iniciar nuevas negociaciones con Irán, entre ellas la prolongación del alto el fuego, ha respondido Irán que no acepta más prolongaciones sino un acuerdo de paz definitiva y que Estados Unidos e Israel se comprometan a no realizar ninguna operación militar contra Líbano ni Irán. Estados Unidos ha respondido a su vez que en cualquier negociación debe recogerse que Irán se compromete a paralizar su plan nuclear y bloquear el enriquecimiento de uranio, aceptando los controles de verificación.
Las posiciones por tanto no permiten ser optimistas sobre un acuerdo a corto y medio plazo, lo que implica un agravamiento de la situación. Por los efectos de una confrontación militar que puede desencadenar una guerra, y las consecuencias energéticas que tendrá para todo el mundo el bloqueo de Ormuz. Los barcos inmovilizados desde hace semanas, que superan el millar, no se desplazan ni una milla, ante la advertencia de Irán de que ha infestado de minas las aguas del estrecho.
Pakistán continúa ofreciéndose como mediador entre Estados Unidos e Irán, pero hasta ahora las negociaciones no han conducido a ninguna parte. Ninguno de los dos países confía en las promesas e iniciativas del otro. Sobre todo cuando es Donald Trump quien las presenta: su “happy end” ha quedado completamente devaluado.
