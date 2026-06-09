El primer café | Martes, 9 de junio

La instrucción por el presunto caso de prostitución en el club Descanso, ubicado en Coles, vivió la semana pasada un momento clave con la declaración de ocho testigos protegidos. Una red con epicentro en Brasil captaba a las mujeres en ese país y las trasladaba al prostíbulo. Mientras algunas decían venir engañadas, otras admitieron que conocían su cometido. Las mujeres relataron ante la jueza las condiciones en las que tenían que ejercer, sus ingresos y el entorno en el que vivían.

En el apartado policial, finaliza el programa de Ciberexpertos con la entrega de carnés en la Comisaría Provincial de Ourense a 207 alumnos de sexto de Primaria procedentes de cuatro centros educativos ourensanos.

En otro orden de cosas, Ourense registra una media de 260 nuevas piscinas privadas al año desde la pandemia. Los particulares optan por vasos prefabricados en el 80% de las ocasiones, con un coste estimado de entre 12.000 y 15.000 euros y un gasto de mantenimiento de 260 euros anuales.

De cara a la provincia, la flavescencia dorada continúa avanzando en Ourense, especialmente en la comarca de O Ribeiro. Esto ha obligado a la Consellería de Medio Rural a ampliar nuevamente las zonas demarcadas y a reforzar las medidas para contener una enfermedad que afecta directamente a los viñedos y al sector vitivinícola.

En cuanto a la información deportiva, Borja Fernández, artífice del ascenso de la Unión Deportiva Ourense, se despide del banquillo rojo, al tiempo que Jorge Cuesta se convierte en el primer refuerzo del Ourense Club de Fútbol para Segunda Federación.

Respecto al tiempo, dejaremos atrás las nubes, según MeteoGalicia, para tener una nueva jornada de cielos despejados. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega con 1 °C, mientras que las máximas rondarán los 20 °C.