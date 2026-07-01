El primer café | Miércoles, 1 de julio

Desde hoy, los ourensanos empiezan a percibir el fin de las rebajas a los carburantes. El precio del litro de gasolina sube diez céntimos y el del diésel, tres; todo ello cuando los surtidores marcaban el precio más bajo del 2026.

Mientras tanto, Jácome fulmina la deuda cero. El Concello de Ourense dispara el pasivo bancario a tres millones de euros, agravando el agujero financiero de la ciudad.

En el campus, desde ayer, 275 ourensanos prueban suerte en la PAU extraordinaria con el temor de que vuelvan a surgir problemas con los exámenes. Desde la organización, la CIUG asegura que las pruebas se realizarán con “normalidad, equidad y máximas garantías”.

En otro orden de cosas, conocemos desde Bruselas el funcionamiento del satélite Copérnicus, una herramienta clave para ayudar en la extinción de incendios.

En las páginas de provincia, el Concello de Carballiño ejecutó casi el 100% de los fondos del plan de sostenibilidad en dos años y medio. Se invirtió un total de un millón de euros, de cara a mejorar sus expectativas turísticas.

En deportes, el Arenteiro desciende a Tercera RFEF por impagos. Las deudas del club rondan los tres millones de euros e incluso ponen en riesgo su continuidad.